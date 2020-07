Joachim Drees scheide im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand von MAN Truck & Bus SE sowie Traton SE aus, heißt es in einer Mitteilung von MAN zur Personalie. Weiter heißt es, dass Martin Rabe, bislang Leiter Organisation, HR Prozesse und IT bei MAN Truck & Bus, auf Carsten Intra als Personalvorstand und Arbeitsdirektor folgen wird. Einen entsprechenden Beschluss habe der MAN-Aufsichtsrat am Dienstag getroffen. Wie Volkswagen Nutzfahrzeuge heute meldete, übernimmt Intra von Thomas Sedran den Vorstandsvorsitz bei der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Der Aufsichtsrat von MAN dankte Joachim Drees für die in den vergangenen fünf Jahren geleistete sehr gute Arbeit. Das Produktportfolio sei sehr gut aufgestellt und erfolgreich am Markt platziert. Vor allem die gerade präsentierte neue Truck-Generation fände bei den Kunden großen Anklang. Mit Andreas Tostmann übernehme nun ein ausgewiesener Produktionsexperte mit langjähriger Erfahrung im Volkswagen Konzern das Ruder.

Joachim Drees habe einen nachhaltigen Change-Prozess bei MAN initiiert und in den fünf Jahren seiner Zeit als CEO von MAN vorangetrieben, heißt es von Seiten des Herstellers. Das Produktportfolio wurde in kurzer Zeit komplett überarbeitet und erfolgreich am Markt gelauncht. Seinem Engagement sei auch der gelungene Einstieg in die Elektromobilität zu verdanken. Damit habe Joachim Drees das Unternehmen für die Zukunft aufgestellt. Zudem habe er als CEO von MAN den Börsengang der Traton SE maßgeblich beeinflusst.