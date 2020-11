Bisher war Michael Hellmann als Leiter MBC Engineering & Manufacturing Beijing Benz Automotive bei Daimler Greater China in Peking beschäftigt, zum 01.01.2021 verantwortet der 52-Jährige die Standort- und Produktionsleitung des Mercedes-Benz Werkes Düsseldorf. „Wir werden besonders von seinen Erfahrungen bei der Produktionssteuerung im internationalen Umfeld und in der Zusammenarbeit verschiedener Werke profitieren“, betont Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Vans. Als Standortverantwortlicher in Düsseldorf tritt Hellmann die Nachfolge von Armin Willy an. Der 57-Jährige wird das Unternehmen nach über 20 Jahren zum 1. Februar 2021 auf eigenen Wunsch verlassen. Seit März 2016 war er als Verantwortlicher in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt tätig.

Michael Hellmann wird somit künftig für den operativen Betrieb zuständig und gleichzeitig der Repräsentant von Mercedes-Benz AG vor Ort sein. In seiner neuen Funktion soll er die weitere Entwicklung am Standort vorantreiben. 1988 startete Hellmann im Rahmen seines dualen Hochschulstudiums bei der damaligen Daimler-Benz AG. Nach mehreren Stationen als Planungs- und Betriebsingenieur in den Werken Rastatt und Sindelfingen, übernahm er ab 1998 am brasilianischen Standort Juiz de Fora verschiedene Führungsfunktionen im Bereich Produktion und Planung. 2002 kehrte er als Leiter Produktionsplanung im Werk Bremen nach Deutschland zurück. Dort verantwortete er im Anschluss verschiedene Montage- und Logistikbereiche, seit 2017 leitet er das Engineering & Manufacturing am Pkw-Produktionsstandort in Peking.

Auf eigenen Wunsch wird ebenfalls René Reif seine Zeit bei Daimler beenden. Der erfahrene Manger wird das Unternehmen zum 31.12.2020 verlassen und anschließend zu Tesla wechseln, so ein Bericht des Handelsblatts. Bereits Anfang November hatte Clemenz Dobrawa, bisher Geschäftsführer der Mercedes-Batterie-Fabrik in Kamenz, die Aufgaben von Reif als Standortverantwortlicher für die Werke in Berlin und Hamburg übernommen.