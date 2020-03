Torsten Kiedel wird mit sofortiger Wirkung in das Management Board von Sono Motors berufen. In der Funktion als Chief Financial Officer (CFO) soll der 41-jährige Diplom-Kaufmann zukünftig die Finanzierung des Unternehmens sicherstellen und einen zentralen Beitrag zum Markteintritt und dem prognostizierten Wachstum der kommenden Jahre beisteuern.

Kiedel kann mehr als 15 Jahre Managementerfahrung vorweisen: unter anderem in den Bereichen Corporate Finance, Risikomanagement und Controlling. Neben Konzernerfahrung in verschiedenen Finanzabteilungen der BMW Group, davon drei Jahre bei der BMW Bank in den USA, bringt er sieben Jahre Startup-Erfahrung aus Führungspositionen bei Mytaxi (heute Free Now) und Flixbus mit. In seiner vorherigen Position als CFO von Occhio verantwortete er die Bereiche Finanzen und Einkauf.