„Nissan steht vor dem nächsten großen Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung und noch am Anfang einer Phase mit vielen Modellneueinführungen“, stellt Vincent Ricoux dar. „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Team die Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung der Marke Nissan in Deutschland zu stellen.“ Am Herzen liege ihm vor allem die Kontinuität der eigenen Aktivitäten sowie der partnerschaftliche Umgang mit den Händlerbetrieben.

In seiner neuen Funktion berichtet Ricoux an Jordi Vila, Divisional Vice President Marketing & Sales, Europe. Gleichzeitig werde er seine bisherige Aufgabe als Vertriebsdirektor so lange fortführen, bis eine Nachfolge gefunden ist.