Alain Uyttenhoven wird Toyota Deutschland zum Ende des Jahres 2020 verlassen. Seine Nachfolge übernimmt Andre Schmidt, der von 2008 bis 2012 bei Toyota Deutschland als Direktor Marketing tätig war. Anschließend verantwortete er Toyota Schweden sowie die Leitung für das Marketing von Toyota Motor Europe. Zuletzt war der 50-Jährige General Manager Marketing bei Toyota Motor Nordamerika.

Alain Uyttenhoven hatte im Januar 2018 die Verantwortung für Toyota Deutschland übernommen. In seine Amtszeit fiel die Fortsetzung des nachhaltigen Wachstums von Toyota und Lexus. Das zweite Halbjahr 2020 ist das erfolgreichste der beiden Marken seit 2010. Nach 35 Jahren in der Automobilindustrie hat der Belgier sich un entschieden, neue Projekte anzugehen. "Ich hatte das Privileg, aus meiner Leidenschaft für Autos einen Beruf zu machen. Mit Neugierde möchte ich nun nach 35 Jahren Automobilindustrie und 13 Jahren in Deutschland neue Projekte angehen. Damit kann ich prüfen, ob die 60er-Jahre der Lebenszeit wirklich die neuen 40er sind. Und diese Projekte müssen nicht unbedingt mit der Automobilindustrie zu tun haben.“