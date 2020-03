Werner Eichhorn arbeitet seit 1982 im Volkswagen Konzern. Seit 1993 war der 57-Jährige bei Audi in unterschiedlichen leitenden Vertriebsfunktionen tätig. Von 2005 bis 2008 verantwortete er als Managing Director der Audi Division FAW-VW den Vertrieb der Audi Marke in China. „Werner Eichhorn ist ein versierter Vertriebsexperte mit umfangreicher Erfahrung in China“, betont Arno Antlitz, Vorstand für Finanz, China und Recht der Audi AG. Bevor er 2017 zu Volkswagen of America wechselte, war er seit 2012 Mitglied des Vorstands für Vertrieb und Marketing von Škoda.