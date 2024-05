Für Bentley ist die Grundsteinlegung für eine neue Lackiererei in Crewe der nächste Schritt auf dem Weg zum vollständig elektrischen und weltweit nachhaltigsten Hersteller von Luxusfahrzeugen. Diese Investition, mit der der 85 Jahre alte Standort für das neue Zeitalter der Elektrifizierung umgestaltet wird, soll Bentleys Bekenntnis zum englischen Standort unterstreichen. Die neue Anlage am klimaneutralen Firmensitz von Bentley ist ein zentraler und integraler Bestandteil der Vorbereitungen der Marke auf die künftige Produktion batteriebetriebener Elektrofahrzeuge. Sie soll zudem neue Maßstäbe für die digitale, flexible und hochwertige Fertigung der nächsten Generation setzen.

Die neue, 12.460 Quadratmeter große Lackiererei wird nach Plan im nächsten Jahr fertiggestellt und bietet dann eine erweiterte Lackauswahl von fast 100 individuellen Farben. Darüber hinaus wird ein vierstöckiges Bürogebäude errichtet, in dem insgesamt über 370 Bentley-Beschäftigte untergebracht sein werden. Das neue Gebäude ist Teil eines 2,5 Milliarden Pfund umfassenden Investitionsprogramms in künftige Produkte und das Werk an der Pyms Lane in Crewe, in dem alle Bentley-Modelle von Hand gefertigt werden.