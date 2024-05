„In unserer elektrifizierten Welt tragen wir mit dem Recycling von Batterien wesentlich zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei“, erklärt Ingo Ramesohl, Geschäftsführer von Bosch Ventures. „Mit unseren Investitionen können wir Cylib und Li Industries helfen, ihre Produktion zu skalieren.“

Das 2022 gegründete deutsche Unternehmen Cylib erhält von Bosch Finanzmittel in Höhe von 55 Millionen Euro. Cylib bietet Technologien für das ganzheitliche Recycling von Lithium-Ionen-Batterien an. Es kann laut Bosch bereits eine erfolgreiche Pilotlinie und abgeschlossene Projekte mit großen Automobil OEMs sowie Batterieherstellern vorweisen. Aus Batteriepacks, Schwarzmasse oder Produktionsabfällen gewinnt das Unternehmen Rohstoffe wie Lithium, Graphit, Nickel, Kobalt und Mangan.

Die Investitionen in Cylib folgen nur wenige Tage nach einer Bosch-Beteiligung am US-amerikanischen Unternehmen Li Industries. An einer entsprechenden Finanzierungsrunde hatte sich Bosch mit 33 Millionen Euro beteiligt. „Li Industries ist das erste und einzige Unternehmen in den USA, das mit seiner einzigartigen Direct E2ETM-Recyclingtechnologie Batterien mit niedrigem oder gar keinem Kobaltgehalt, zum Beispiel Lithium-Eisen-Phosphat (LFP), in großem Maßstab wirtschaftlich und nachhaltig recyceln kann“, erklärt Ingo Ramesohl die Entscheidung.