Technik Fokus auf Design So wurde der Cadillac Optiq entwickelt

Wohl kaum eine andere Marke steht so sehr in Verbindung mit den USA wie Cadillac. Nun will die GM-Tochter in Europa Fuß fassen. Nach dem Lyriq soll der Optiq im Segment der Premium-SUVs punkten. Besonderen Stellenwert legten die Amerikaner auf die Entwicklung. Hier erfahren Sie mehr.