Daimler Truck lässt Lkw im Senegal montieren

Daimler Truck wird Lastwägen verschiedener Mercedes-Benz-Baureihen im westafrikanischen Senegal montieren lassen. Der schwäbische Hersteller unterstützt den Aufbau eines Montagewerks in dem westafrikanischen Staat und liefert dann nach dem Baukastenprinzip zerlegte Lkw, die dort wieder zusammengebaut werden.



Das Werk soll Spezialfahrzeuge für Verteidigung, Katastrophenschutz und kommunale Aufgaben für den senegalesischen Markt liefern. Dies trage zum Aufbau einer lokal verankerten Automobilproduktion in Westafrika und damit der Entwicklung dort bei, teilte Daimler Truck weiter mit. Das Projekt sei eng mit der Bundesregierung abgestimmt.

Erste Trucks sollen kommendes Jahr geliefert werden

Aufbau und Betrieb des Werks übernimmt ein weiteres Unternehmen, das dafür ein Geschäft mit Senegals Regierung eingeht. Die drei Partner unterzeichneten in Senegals Hauptstadt Dakar eine Absichtserklärung. Ab 2026 sollen in dem Werk Fahrzeuge vom Band gehen. Daimler Truck hat auf dem Kontinent bislang Standorte in Südafrika und Kenia. In Südafrika werden ebenfalls Mercedes-Benz Trucks montiert, die in Bauteilen aus Deutschland geliefert werden.



Der Senegal, an der Westspitze Afrikas gelegen, ist eine stabile und friedliche Demokratie. Die Regierung bemüht sich um Investoren, um Arbeitsplätze für die im Schnitt sehr jungen rund 18 Millionen Einwohner zu schaffen. Die Weltbank sagt dem Land, das seit Kurzem auch Öl und Gas exportiert, für 2025 mit 7,9 Prozent das höchste Wirtschaftswachstum in Subsahara-Afrika voraus.