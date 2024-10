Eine Ladesäule an jeder Straßenecke? Der Trend geht hierzulande eher zu weniger, dafür schnelleren Stromtankstellen an Schnellstraßen. Mittlerweile handelt es sich bei mehr als jedem vierten der rund 145.000 aktiven Ladepunkte in Deutschland (27 Prozent) um einen Schnelllader, wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht. 2020 lag die Quote noch bei 13,6 Prozent.

Das Modell der wohnortnahen Ladesäule hat offenbar an Attraktivität verloren. Die Betreiber setzen stattdessen vermehrt auf Schnellladeparks und Schnelllader an Einkaufszentren, Autohöfen und anderen zentralen Orten. Die Installation der Gleichstromlader ist zwar teurer, weil sie eine E-Auto-Batterie aber bis zu 30-mal schneller füllen, ist der Stromabsatz aufgrund des größeren Fahrzeug-Durchsatzes im Idealfall aber deutlich höher.