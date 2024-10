Los geht es in diesen Tagen allerdings mit der mindestens 77 kWh fassenden Long-Range-Batterie. Die ist wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb kombiniert. Im ersten Fall sorgen 210 kW/286 PS bei einer Reichweite von 627 Kilometern für ordentlichen Vortrieb: 100er-Sprint in 6,4 Sekunden, 180 km/h Spitze. In der Version mit zwei Motoren steigt die Leistung auf 250 kW/340 PS, auch sie ist maximal 180 km/h schnell, den Standard-Sprint schafft der Allradler in 5,3 Sekunden. Die Reichweite sinkt trotz 79-kWh-Akkus auf 592 Kilometer. Laden können beide Varianten an Wallboxen und sonstigen AC-Ladern mit bis zu 11 kW, am Schnelllader laufen beim Heckantriebs-Modell bis zu 135 kW, bei der Allradvariante bis zu 185 kW durch die Leitung. Das bedeutet, dass die Aufladung von 10 auf 80 Prozent in rund 28 (RWD) und 26 Minuten (AWD) über die Bühne geht.

Beim Verbrauch zeigte sich der AWD-Capri bei den ersten Testfahrten auf vollen Autobahnen, kleinen Landstraßen und im Berufsverkehr Marseilles recht zurückhaltend, mitschwimmend und mitstauend zeigte das Display gerade mal um die 12 kWh pro 100 Kilometer an. Die WLTP-Normwerte liegen laut Hersteller zwischen 15,5 für den Basisantrieb und 16,3 für den Allradler. Im Einsatz auf bundesdeutschen Straßen dürften mit etwas Zurückhaltung am Strompedal um die 18, 19 kWh zu schaffen sein.

Wer das 1.800 (Premium: 1.300) Euro teure Fahrerassistenz-Paket ankreuzt, bekommt damit den Park-Assistenten mit zwölf Ultraschallsensoren, ein Head-up-Display, den Spurwechsel-Helfer und eine 360-Grad-Kamera. Insgesamt sind im Capri fünf Kameras und drei Radarsensoren installiert, das serienmäßige Sortiment reicht vom Spurhalter über den Parkpiloten bis zum Ausweichhelfer. Leider gibt es nicht wie mittlerweile bei Mitbewerbern einen einzelnen Knopf, um die Warnpiepserei etwa für die Fahrspur oder das Tempo zu deaktivieren. Die kabellose Smartphone-Integration per Android Auto und Apple CarPlay und drahtloses Handy-Aufladen zählen zur Serienausstattung.