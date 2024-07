Ein ganz normales Auto ohne SUV-Allüren, kompakt in den Abmessungen, vielseitig nutzbar, günstig und dazu noch rein elektrisch angetrieben? Ja, auch die Stromer-Fraktion bietet solche Allzweckwaffen, die mit Rightsizing in jeder Hinsicht Deutschlands Autofahrer auf solide funktionale und oft angenehme Weise mobil machen. Hier fünf davon in der Übersicht.

MG 4 EV: Sportlichkeit für relativ kleines Geld

MG gehört in Deutschland zu den etablierten Newcomern aus China, die sich mit preiswerten Elektroautos einen Namen gemacht haben. So auch mit dem 2022 eingeführten MG 4, der eine gut 4,30 Meter lange, klassische Kompaktkarosserie mit leicht progressiver Form bietet. Die sportliche Tradition der Marke MG soll auch der MG 4 vermitteln, was unter anderem die 320 kW/435 PS starke, zweimotorige Version 4 XPower unterstreicht, die in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprintet. Etwas gemächlicher geht es mit den einmotorigen MG 4 zu, die zwischen 125 kW/170 PS und 180 kW/245 PS leisten. Mit der Leistung steigt auch die Batteriekapazität: 51, 64 oder 77 kWh und damit 350 bis 520 Kilometer Reichweite stehen zur Wahl. Eine DC-Schnellladung mit bis zu 144 kW ermöglicht ein schnelles Aufladen der Batterien. Platzangebot und Komfort geben bis auf die etwas niedrige Rückbank und den nicht gerade üppigen Kofferraum keinen Anlass zur Kritik. Das gilt auch für das moderne Infotainment und das zeitgemäße Arsenal an Assistenzsystemen. Los geht’s mit der kleinen Batterie ab 35.000 Euro, der voll ausgestattete XPower startet bei 47.000 Euro.