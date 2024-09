Bereits im Jahr 2023 begann Henkel mit dem Ausbau seiner Expertise im Bereich der Batterieproduktion mit dem Ziel, zum Entwicklungs- und Innovationspartner in diesem Bereich zu werden. Hierfür eröffnete der Zulieferer zunächst ein Applikationszentrum als ersten Baustein des eigenen Battery Engineering Centers in Düsseldorf. Nun folgt mit der Inbetriebnahme eines Test Centers eine zentrale Ergänzung um fortschrittliche Testlösungen, die es Henkel ermöglichen sollen, ein umfassendes Spektrum an Tests für Batteriesysteme anzubieten. Dazu gehören unter anderem Klimasimulationen, Schnelllade- und Entladetests sowie Alterungs- und Leckagetests. Das Unternehmen möchte so seinen Teil zur Bewältigung der Herausforderungen rund um die Entwicklung von Elektrofahrzeugen leisten.