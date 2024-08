Bei der Frage nach den wichtigsten Entscheidungskriterien beim Kauf eines Elektroautos steht für alle Befragten die Reichweite mit 38 Prozent an erster Stelle, während für 33 Prozent ein niedriger Anschaffungspreis am wichtigsten ist. Für 68 Prozent der regelmäßigen E-Auto-Nutzer ist die Reichweite am wichtigsten, nur 24 Prozent gewichten den Preis.