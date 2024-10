Das Bundeskartellamt kritisiert fehlenden Wettbewerb auf dem Fahrstrommarkt. Die Normalladesäulen in den Städten seien in vielen Kommunen überwiegend oder ausschließlich in den Händen der Stadtwerke oder einzelner Anbieter. Die Wettbewerbshüter sehen dort die Gefahr höherer Ladestrompreise.

Etwas weniger Konzentration gibt es laut dem nun veröffentlichten Bericht zur „Sektoruntersuchung zur E-Ladeinfrastruktur“ entlang der Autobahnen. An den einfachen Rastplätzen habe der Bund durch die Ausschreibung bundeseigener Flächen im Rahmen des sogenannten „Deutschland-Netzes“ die Voraussetzungen für einen offenen Marktzugang deutlich verbessert, so die Behörde. Anders bei den bewirtschafteten Rastanlagen, die meist in der Hand der Tank&Rast-Gruppe sind. Dort sehen die Kartellwächter die Gefahr, dass die ausschließlich eigene Nutzung der Flächen oder die Vergabe an nur einige wenige Ladesäulenbetreiber die Entstehung marktmächtiger Stellungen fördert.