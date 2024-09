Die schnörkellose Linie nimmt der Innenraum auf. Dieser ist geräumig und reduziert aufs Minimum und erscheint so clean, als hätte ihn gerade ein Tatortreiniger von allen Spuren gesäubert. Tesla hat damit einst begonnen, heute eifern vor allem chinesische Hersteller dem Trend nach, alle Schalter und Knöpfe ins digitale Multimedia-Land zu verbannen. Selbst die Außenspiegel oder die Heizung lassen sich nicht mehr einfach so einstellen. Auch im C10 gibt es nur noch ein paar Regler am Lenkrad. Alles andere wird über den mächtigen 14,6 Zoll-Monitor bedient, der in HD-Qualität weitgehend den gewohnten Spielregeln eines Smartphones folgt. So ziemlich alle Funktionen in dem digitalen Kasten, aber auch die Software, die den kompletten Antrieb steuert, wird regelmäßig, manchmal sogar mehrmals am Tag Over-the-Air aktualisiert.

Gewöhnen muss man sich an die allgegenwärtige Bevormundung durch die ganzen digitalen Wächter an Bord. Ständig piept und bimmelt es, zerrt es am Lenkrad oder man wird resolut zur Aufmerksamkeit gemahnt. Das meiste davon kann man vor der Fahrt im Menü deaktivieren - leider bei jedem Start wieder von neuem. Geöffnet wird der C10 per App oder Karte. Was dann folgt, ist von unspektakulärer, ja fast schon langweiliger Präzision. Leapmotor zählt in China ohnehin zu den besten seiner Zunft und beherrscht das Stromern von Geburt an. Mit seinen 160 kW/218 PS reißt der C10 keine Bäume aus, beschleunigt aber harmonisch und ohne jegliche Hektik im E-Strang. Die Kraft geht an die Hinterräder, eine Allradvariante gibt es noch nicht.