Musashi will Werke schließen und hunderte Stellen streichen

Beim japanischen Autozulieferer Musashi stehen Hunderte Jobs vor dem Aus. Betroffen seien Werke in Hann. Münden und Lüchow in Niedersachsen sowie in Leinefelde in Thüringen, teilten Unternehmen und IG Metall mit. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche berichtet.

Verluste in dreistelliger Millionenhöhe

Ein Sprecher von Musashi sprach von mehreren Hundert betroffenen Beschäftigten. Hintergrund seien Verluste in dreistelliger Millionenhöhe an den deutschen Standorten. „Es waren schlichtweg keine Aufträge da.“ Die Werke in Leinefelde und Hann. Münden sollen demnach komplett geschlossen werden, in Lüchow soll etwa die Hälfte der Arbeitsplätze wegfallen. Die anderen drei Werke in Deutschland seien nicht betroffen.



Laut dem Gewerkschaftssekretär der IG Metall Nordhausen, Sascha Wollert, geht es in Leinefelde um rund 250 Beschäftigte, in Hann. Münden um 170 bis 200 Beschäftigte und in Lüchow um 130 bis 170 Jobs. Geplant seien die Schließungen im Jahr 2026, eine genauere Zeitschiene gebe es nicht, sagte Wollert. Insgesamt sei ein Drittel der Beschäftigten des Konzerns in Deutschland betroffen.