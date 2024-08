Im chinesischen Automobilwerk des Herstellers Nio ist die Produktion der ersten Fahrzeuge der neuen Submarke Onvo angelaufen. Bereits vor einigen Jahren hatte Nio die Gründung von zwei weiteren Marken angekündigt. Neben Firefly war lange Zeit auch Alps im Gespräch. Bei Alps handelte es sich jedoch um einen Projektnamen. Im Frühjahr 2024 wurde dann der endgültige Markenname Onvo und mit dem L60 zudem das erste Modell vorgestellt.

Bisher bietet Nio mit seiner Hauptmarke Elektroautos im oberen Preissegment an. Onvo will Nio direkt gegen Tesla positionieren. Es wird bis zu drei Modelle geben.

Der fünftürige L60 mit coupéhafter Dachlinie bietet einen geräumigen und variabel nutzbaren Innenraum. Der Stromer basiert auf einer 900-Volt-Architektur, die ein schnelles Aufladen der Batterie ermöglicht. Unter anderem dank seiner aerodynamischen Außenhaut soll der L60 nur 12 kWh auf 100 Kilometer verbrauchen und ein hohes Reichweitenpotenzial bieten. Nach chinesischem Messzyklus sollen mehr als 1.000 Kilometer möglich sein.

Der Onvo L60 wird in China zu Preisen ab rund 28.000 Euro angeboten. Die ersten Exemplare werden noch in diesem Jahr an Kunden ausgeliefert. 2025 soll für Onvo der Start in Europa folgen.