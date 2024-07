Seinen neuen Posten soll Pollich voraussichtlich zum 1. September antreten. Mit ihm übernehme ein international versierter Vertriebsexperte die Verantwortung für den wichtigen chinesischen Absatzmarkt, heißt es beim Autobauer. Sein Vorgänger Michael Kirsch werde auf eine andere Position im Konzern wechseln. Zuletzt war der Porsche-Absatz in China rückläufig.



Der 57 Jahre alte Pollich ist seit 2018 Vorsitzender der Geschäftsführung bei Porsche Deutschland. Bisher hatte er das Porsche-Geschäft neben Deutschland auch in Kanada und Großbritannien weiterentwickelt. "Wir freuen uns, mit Alexander Pollich einen ausgewiesenen und erfahrenen Vertriebsprofi für den derzeit besonders herausfordernden chinesischen Markt gewonnen zu haben. Er wird die Attraktivität der Marke in China weiter stärken", sagt Detlev von Platen, Mitglied des Vorstands, Vertrieb und Marketing.

Ein Drittel weniger Fahrzeuge nach China ausgeliefert

Porsche hat im ersten Halbjahr unter anderem wegen eines schwächelnden China-Geschäfts weniger Sport- und Geländewagen verkauft. Nach China wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ein Drittel weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Wesentlicher Grund dafür sei die weiterhin angespannte wirtschaftliche Lage in dem Land, hieß es jüngst. Weltweit wurden von Januar bis Juni 155.945 Fahrzeuge ausgeliefert.