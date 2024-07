Seit Jahresbeginn 2021 verantwortet Stephan von Schuckmann als Vorstandsmitglied die ZF-Division Elektrifizierte Antriebstechnologien, die sich seither mit rund 11,5 Milliarden Euro Umsatz (2023) zur größten Division des ZF-Konzerns entwickelt habe und knapp ein Viertel der gesamten Konzernumsätze erlöst, so der Zulieferer.

Nach dem Ausscheiden von Schuckmanns zum 31. Juli übernimmt ZF-Vorstandsvorsitzender Holger Klein zunächst die Verantwortung für die Antriebssparte und das Asien-Pazifik-Geschäft, Peter Laier leitet den Bereich Materialwirtschaft. Laier verantwortet im ZF-Vorstand die Divisionen Commercial Vehicle Solutions und Industrietechnik sowie die Region Indien und das Ressort Produktion.

„Die enormen Herausforderungen der Transformation zur E-Mobilität sowie die dynamischen und teils gravierenden Veränderungen im Marktumfeld erfordern tagtäglich meine hundertprozentige Aufmerksamkeit und Engagement. Ein familiärer Anlass hat mich dazu bewogen, meine Prioritäten neu zu setzen. Meine Familie benötigt jetzt meine volle Unterstützung“, erklärt von Schuckmann seinen Abgang.

Der studierte Betriebswirt trat 2003 in die ZF Friedrichshafen AG ein. Nach verschiedenen Leitungspositionen wechselte er 2015 als Senior Vice President Finanzen, IT und Prozess Management in die Division Pkw-Antriebstechnik, deren Leitung er 2018 übernahm. Seit Januar 2021 ist er Mitglied im ZF-Vorstand. Die Nachbesetzung seiner Position möchte ZF "zeitnah regeln".