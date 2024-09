Mit Torsten Kurz gewinne man einen sehr erfahrenen Manager mit umfassendem Expertenwissen im Finanzbereich und großer internationaler Industrieerfahrung für die

Dräxlmaier Group, sagt Stefan Brandl, Vice-Chairman und CEO im Unternehmen. „Torsten Kurz wird die Geschäftsleitung mit seiner Erfahrung und Kompetenz hervorragend ergänzen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Chairman Fritz Dräxlmaier.

Torsten Kurz ist Diplom-Ökonom und hat an der Universität Hohenheim Wirtschaftswissenschaften studiert. Im Laufe seiner über 20-jährigen Karriere arbeitete Kurz in einer Vielzahl von Unternehmen in verschiedenen globalen Führungs- und Finanzmanagementpositionen, zuletzt als Executive Vice President Commercial Functions (CFO) bei Bosch Power Solutions, davor als EVP Commercial Functions Division Chassis Systems Control & CFO Bosch Automotive Steering.



Der Zulieferer mit Stammsitz in Niederbayern gab es erst kürzlich Neuzugänge in seiner Führungsetage bekannt. So wechselte zum 1. Juli 2024 Arno Güllering von ZF zu Dräxlmaier und füllt seither die Position als Chief Operations Officer in der Geschäftsführung aus. Zum 1. April wurde Harald Straky als neuer Chief Technology Officer in die Geschäftsführung berufen. Straky wechselte vom Zulieferer Mahle zu Dräxlmaier.