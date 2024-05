Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Toyota Motor North America (TMNA) in Kalifornien wird jetzt zum North American Hydrogen Headquarters (H2HQ). Mit diesem Schritt will der Konzern sein Engagement für Brennstoffzellentechnik und wasserstoffbasierte Produkte und Technologien untermauern. In den modernisierten Büros des H2HQ-Campus setzt der OEM auf Forschung und Entwicklung ebenso wie auf Kommerzialisierung und Verkauf wasserstoffbezogener Produkte und Technologien.

Zusätzlich will das Unternehmen unter anderem ein Schulungszentrum für Kunden und ein flexibles Microgrid errichten, das die Energiewende mit Batteriespeichern, Generatoren und grüner Stromgewinnung unterstützt. Neben einer 230-kW-Photovoltaikanlage sind unter anderem ein stationärer 1-MW-PEM- Brennstoffzellengenerator, eine 325-kW-Festoxidbrennstoffzelle (SOFC) und ein 500-kWh-Batteriespeicher vor Ort geplant. Bis 2026 soll das Microgrid einsatzfähig sein und den Energiebedarf des kompletten Campus decken.