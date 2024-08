Die Inbetriebnahme des Solarkraftwerks, dessen Bau man im April begonnen hatte, sei ein wichtiger Schritt in der praktischen Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie, heißt es beim Unternehmen. Seit 2019 habe man die CO₂-Emissionen um rund 90 Prozent reduziert, unter anderem durch die Umstellung auf erneuerbare Energie. Mit dem Start dieses Solarkraftwerks sammle man wichtige Erfahrungen, damit man Entscheidungen über den möglichen Ausbau der Solarenergie treffen könne, so Pasi Rannus, CEO, Valmet Automotive.

Das Solarkraftwerk erstreckt sich über eine Fläche von rund 5.000 Quadratmeter und hat eine Spitzenleistung von rund 300 kW aus 810 Solarzellen. Die geschätzte Jahresproduktion beträgt rund 290 MWh. Partner bei der Realisierung des Solarkraftwerks ist Turku Energia, ein lokaler Energieversorger, der in Finnland hergestellte Solarmodule geliefert hat. Turku Energia hat Valmet Automotive auch mit Strom und Portfoliomanagement-Dienstleistungen versorgt.

Weitere Schritte durch Einsatz von Biokraftstoffen

Wie Valmet Automotive mitteilt, will man die CO₂-Emissionen in der Uusikaupunki-Produktion durch den verstärkten Einsatz von Biokraftstoffen weiter reduzieren. Das Unternehmen hat Ende 2023 mit der Verwendung von Biokraftstoffen in der Produktion begonnen. In diesem Jahr soll die gesamte für die Batterie- und Fahrzeugproduktion benötigte Energie mit erneuerbaren Biokraftstoffen erzeugt werden.