Porsche möchte Batteriesparte für E-Autos von Varta übernehmen

Porsche will dem angeschlagenen Batteriekonzern Varta sein Geschäft für Elektroautobatterien abkaufen. Derzeit befänden sich beide Konzerne in Verhandlungen über ein mögliches Mehrheitsinvestment in die Varta-Tochter V4Drive. Hier erfahren Sie mehr.