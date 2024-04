VW führte das schwächere operative Ergebnis auf das gesunkene Absatzvolumen, einen ungünstigeren Verkaufsmix bei Marken und Modellen sowie auf höhere Fixkosten zurück. Die Markteinführung neuer Modelle bei der Renditeperle Porsche sowie Lieferengpässe bei Audi belasteten die Konzernzahlen. Die Gruppe mit den Massenmarken VW Pkw, Seat/Cupra, Skoda und VWN (leichte VW-Nutzfahrzeuge) verdiente hingegen mehr als ein Jahr zuvor.

Der Konzernumsatz bei VW ging um ein Prozent auf knapp 75,5 Milliarden Euro zurück, wie die Wolfsburger am Dienstag mitteilten. Zwar hatte der Konzern bereits Mitte des Monats bei den Auslieferungen an Endkunden ein Plus von gut drei Prozent gemeldet - der für den Umsatz entscheidende Absatz ging hingegen um zwei Prozent auf 2,08 Millionen Autos zurück. Während Händler also mehr Autos in Kundenhände übergaben als ein Jahr zuvor, verkaufte der Konzern weniger Fahrzeuge an eben diese Händler, was die Erlöse schmälerte. Experten hatten mit einer solchen Entwicklung wegen der anstehenden neuen Modelle im Konzern bereits gerechnet. Die Produktion neuer Modelle muss in der Branche oft erst hochlaufen, während Händler noch Restbestände der alten Version vom Hof verkaufen.