Der chinesische E-Autohersteller Xpeng macht Tempo: Bereits vier Jahre nach dem Debüt geht die Limousine P7 nun in die zweite Generation. Diese trägt den Beinamen Plus, zieht auf eine 800-Volt-Plattform um und will auch bei der KI-Technologie einen Sprung gemacht haben. Das Debüt feiert die Neuauflage nun auf dem Pariser Salon, zum Händler dürfte sie im neuen Jahr kommen.

Optisch tritt der P7+ dank einer modifizierten Frontschürze und einer geänderten Dachlinie etwas dynamischer auf als der Vorgänger, die wichtigsten Änderungen finden sich aber unter dem Blech. Nutzte die Business-Limousine zuletzt noch eine 400-Volt-Batterie, zieht nun das leistungsfähigere 800-Volt-System aus den neueren SUV-Modellen G6 und G9 ein. Die Ladegeschwindigkeit dürfte damit deutlich steigen, genaue Werte nennt Xpeng noch nicht.