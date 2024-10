Nur eines der Aufgabenfelder von Ioncor, das Ionen als zentrales Batterie-Element im Namen trägt, wird künftig noch in der Fertigung von Autobatteriepacks liegen. Mit dem neuen Unternehmen expandieren sie bis hinein in den Bergbau. Mittelpunkt bildet eine skalierbare modulare Batterieplattform. Was zählt zum Portfolio von Ioncor?

In Automotive sind wir weiter Tier-1 Systemlieferant und Auftragsfertiger, und wir decken die gesamte Wertschöpfungskette von Konzept, Entwicklung, Prototypen und Testing bis hin zur Industrialisierung und Produktion ab. Dort sehen wir jedoch nur noch begrenztes Wachstum. Eine Ursache dafür liegt in den Inhouse-Strategien der OEMs, die im Umfeld der Batterien zunehmend selbst mehr tun. Im Pkw-Segement fertigen wir sehr kundenspezifische Batteriepacks, streng nach den Vorgaben der Kunden, aber mit unserem eigenen Engineering-Know-how. Unser künftiger Schwerpunkt liegt in der Elektrifizierung von Truck-, Bus- und Off-Highway-Segmenten. Hierfür bieten wir mit unserer Modularen Batterie Plattform ein Portfolio an fertigen Batteriesystemen, die speziell auf die Anforderungen dieser Branchen abgestimmt sind. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass der Produktionslebenszyklus in diesen Anwendungen deutlich über die von Automotive bekannten üblichen sieben Jahre hinaus geht. Der Bereich Non-Automotive ist auch weit beratungsintensiver. Deshalb müssen wir auch mit den passenden Services über den gesamten Lebenszyklus präsent sein und unser Geschäftsmodell entsprechend erweitern.

Um welche Produkte handelt es sich im Portfolio von Ioncor?

Zu den Automotive-Angeboten zählen neben den erwähnten 48-Volt-Lösungen auch die Batteriesysteme für Plug-in-Hybride, mit denen wir etwa Volvo für die Pkw-Modellbaureihen 60 aufwärts beliefern. In den weitaus differenzierteren Segmenten Truck, Bus und Off-Highway, mit ihren deutlich kleineren Stückzahlen, wo es aber auf eine hohe Skalierbarkeit und Modularität ankommt, bieten wir für 48-Volt-Anwendungen unser modulares Power Pack an: dieses zeichnet sich durch besondere Robustheit aus und ist besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt. Dieses bereits im Markt befindliche System deckt zahlreiche Anwendungsfälle ab, die von Truck-Trailern bis hin zu Forstmaschinen reichen und eine hohe Variabilität bei einer kompakten Bauweise erfordern. Davon zu unterscheiden ist das sogenannte Energy Pack, ein 670-Volt-System, das sich derzeit noch in der Entwicklung befindet und speziell für den Antrieb von vollelektrischen LKW, Bussen und Off-Highway Fahrzeugen und Maschinen ausgelegt ist. Mit dieser modularen Standard-Batterie-Lösung mit 50 kWh pro Pack bauen wir auf eine flexible Skalierbarkeit bis hinauf zu 1.000 kWh je Fahrzeug. Den OEMs wollen wir damit eine flexibel hochrüstbare Standardlösung für ihre individuellen Ansprüche bieten.