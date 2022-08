In den europäischen Werken der BMW Group wird vermehrt recyceltes Material für Verpackungen verwendet. Bei Neuvergaben für Mehrwegverpackungen in der Logistik soll die Rezyklatquote in diesem Jahr demnach von etwa 20 auf über 35 Prozent gesteigert werden. Aber auch der Einsatz nachhaltiger Materialien und Leichtbau-Verpackungen sowie die Reduktion von Einwegverpackungen und Transportvolumina stehen auf der Agenda des Autobauers. Immerhin sollen die lieferkettenbedingten CO2-Emissionen pro Fahrzeug bis 2030 um 20 Prozent sinken.

„Durch innovative Herangehensweisen reduzieren wir konsequent unseren Ressourceneinsatz und verringern damit unseren CO2-Footprint“, so Michael Nikolaides, Leiter Produktionsnetzwerk und Logistik. Unter anderem laufen Pilotprojekte mit biobasierten Materialien, die erdölbasierte Stoffe wie Polyethylen und Polypropylen ersetzen sollen. Auch Material aus recycelten Haushaltsgeräten wird derzeit geprüft, um langfristig komplett auf alternative Rohstoffe umzusteigen.