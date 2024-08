Eine weitere Besonderheit, die zur Energieeffizienz des Gewerks beiträgt ist die im Vergleich zu anderen Werken niedrigere Wasservorlauftemperatur in Debrecen: Statt mit den üblichen 90 bis 120 Grad arbeitet BMW mit nur rund 65 Grad. Mit dem Warmwasser werden in der Lackiererei die Hallenlüftungsanlagen versorgt und die Lackierkabinen stabil auf einer Prozesstemperatur von 22 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 60 bis 65 Prozent gehalten.

In der Abgasreinigung setzt BMW auf das eRTO-Verfahren („elektrisch regenerative thermische Oxidation“). Bei dem Prozess strömt die Abluft durch ein Keramikbett, in dem die Restbestände der Lösungsmittel bei 800 bis 1.000 Grad verbrennen. Ebenfalls zum Einsatz kommt eine moderne Trockenabscheidung zum Einsatz, die BMW bereits an anderen Standorten nutzt. Dabei wird der Lack-Overspray, der in der Lackierkabine nicht auf der Karosserie haftet, herausgefiltert und mit Kalksteinmehl gebunden. Das reduziert den Wasserverbrauch laut BMW deutlich und die Lackierkabine kann mit bis zu 90 Prozent Umluftanteil betrieben werden.