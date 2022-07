Modelle der neuen 7er-Serie sollen schon in diesem Monat durch BMWs Produktion im niederbayerischen Dingolfing gleiten. Die Szenerie ist Teil des Projekts Automatisiertes Fahren im Werk, kurz AFW, mit dem man zusammen mit jungen Tech-Firmen die Effizienz der Logistik neu produzierter Autos in Werken und Distributionszentren erhöhen will. Die Fahrzeuge sollen sich eigenständig, sicher und effizient innerhalb der Logistikzonen und der Montage bewegen.

BMW setzt auf Sensorik außerhalb der Autos

Der Einsatz bezieht sich freilich auf fertig produzierte Fahrzeuge, zunächst innerhalb der Montage und anschließend hin zu Logistikflächen im Werk, also auf Parkplätze, von denen aus der Weitertransport per Lkw oder Bahn erfolgt. Die Autos selbst sind blind, denn anders als beim autonomen Fahren auf der Straße wird für das Projekt kein Sensor aus dem Auto genutzt. Zwei Technologien bilden die Schlüssel des Systems: Einmal ist dies eine Sensor-Infrastruktur, die bei der Lokalisierung der Fahrzeuge hilft und gleichsam Hindernisse erkennt, zum anderen sendet ein sogenannter Bewegungsplaner Befehle über Mobilfunk an die Autos.

BMW nutzt dazu Softwarelösungen von Seoul Robotiks und Embotech. Die Lidar-Erkennungssoftware von Seoul Robotics erstellt mithilfe statischer Überwachungssensoren einen digitalen Zwilling der Umgebung und nimmt eine Objektklassifizierung und Positionsbestimmung der Autos vor. Die Fahrplanungssoftware von Embotech wiederum lenkt, bremst, beschleunigt und parkt die Fahrzeuge. Routen werden in Echtzeit berechnet, eine situationsbedingte Programmierung oder ein Training der Fahrzeuge sei nicht erforderlich, heißt es.