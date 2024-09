Die Universität Zagreb bringt ihre Expertise aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik in dieses Projekt ein. Der BMW Group biete man Zugang zu neuesten Forschungsergebnissen und innovativen Ideen, sagt Zdenko Tonković, Dekan der Fakultät für Maschinen- und Schiffsbau. Einen weiteren Aspekt dieser Kooperation sehe man in der Förderung von Nachwuchstalenten. „Durch das gemeinsame Projekt begeistern wir die Studierenden für die BMW Group und die innovative Arbeit in unseren Batteriezell-Kompetenzzentren“, erklärt Moritz Poremba, Leiter der Technologieentwicklung Batteriezellenrecycling bei BMW.