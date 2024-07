| von dpa Am Standort Mannheim

Daimler Truck startet Batterie-Pilotfertigung

In einer Pilotfertigung in seinem Mannheimer Werk stellt Daimler Truck künftig Batterien für Nutzfahrzeuge her. Experten sollen dort in einem neuen Zentrum Wissen rund um Batterien und deren Produktionsprozesse aufbauen.