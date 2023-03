Um was geht es beim Inflation Reduction Act?

Kurz gesagt ist das Gesetz ein gigantisches Subventionsprogramm mit einem Umfang von 433 Milliarden US-Dollar. Bezogen auf die Automobilindustrie heißt das: Werden Autos und Batterien in den USA gebaut, öffnen sich die Schatzkammern des Staates. Die Subventionen gehen sogar in die Milliarden. Das Wedeln mit den grünen Scheinen verfehlt seine Wirkung nicht: Statt in Deutschland plant VW den Bau von zwei neuen Fabriken in den USA: Im Süden sollen die Autos der wiederbelebten Marke Scout vom Band laufen, eine Gigafabrik soll folgen. Audi eifert der Mutter aus Wolfsburg wohl nach. „Mit dem Inflation Reduction Act ist der Bau eines US-Werks für Elektroautos natürlich hochattraktiv geworden“, macht Audi-Chef Markus Duesmann gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung klar.

Auch BMW folgt dem Lockruf des Geldes, um sich Absatzpfründe im großen Automarkt zu sichern. Das Werk in Spartanburg für soll für eine Milliarde US-Dollar umgebaut werden, um in Zukunft dort Elektroautos bauen zu können. Die Batterien werden dann in Woodruff (South Carolina) montiert, wo für 700 Millionen Dollar eine neue Fertigungsstätte entsteht. Da Mexiko Teil der Freihandelszone bleibt, fließen noch einmal gut 800 Millionen Dollar für die Umrüstung zur Fertigung der Neuen Klasse und der Batterien in das Werk in San Luis Potosí. Eine Prämie beim Kauf eines Elektroautos ist ebenfalls vorgesehen. Jeder US-Bürger erhält beim Kauf eines in den USA gefertigten Stromers einen Zuschuss von 7.500 Dollar.