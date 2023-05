Kein Standort der BMW Group steht mehr für stetigen Wandel als das Stammwerk München. In seiner hundertjährigen Geschichte wurde es zum exemplarischen Beispiel für zukunftsfähige Veränderungen auf engstem Raum. Auf nur einem Kilometer Länge und 500 Metern Breite erstreckt sich das Werk im Norden der Isar-Metropole. Produziert wird dank Hochbau auf 400.000 Quadratmetern. „Transformation ist ein kontinuierlicher Prozess“, schlägt Werksleiter Peter Weber auf dem Automobil Produktion Kongress 2023 den Bogen von der Vergangenheit zur Gegenwart.

Aktuell verfolgt der Autobauer in der Landeshauptstadt nämlich gleich zwei ambitionierte Ziele: den Anlauf der Neuen Klasse und die Weiterentwicklung zur iFactory. „Die Neue Klasse ist unser Jahrhundertprojekt“, betonte Weber auf dem Kongress. Den Aufschlag werde das ungarische Greenfield-Werk in Debrecen machen, 2026 folge dann das Stammwerk. Damit sei München zugleich der erste Standort, der den Anlauf der künftigen vollelektrischen Modellreihe parallel zur laufenden Produktion meistert.

„Es gibt im Werk fast keine Ecke, an der wir nicht umbauen“, so der Werksleiter. Deshalb müssten bestehende Prozesse temporär verlagert werden. Einbußen beim Volumen soll dieser Ansatz allerdings nicht verursachen. Absolut elementar sei dafür das digitale Abbild des Werkes und die Planung mittels Virtual Reality gewesen. „So erleben wir auf der Baustelle keine Überraschungen.“ Allein für die Verkehrswege bedeutet der Umbau eine enorme Belastung: So steige die Anzahl der täglichen Lkw-Transporte während der Umbauphase laut Weber um etwa 300 auf über 1.000 an.