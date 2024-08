Der wichtigste Automarkt der Welt produziert auch die meisten Autos der Welt. In China gibt es mehr als 160 Werke, deren durchschnittliche Kapazität rund 173.000 Einheiten pro Jahr beträgt. Die größten zehn Werke warten mit einer Kapazität von mehr als 400.000 Einheiten pro Jahr auf. In diesem Zusammenhang zeigt eine aktuelle Analyse der Produktionskapazitäten chinesischer Automobilhersteller eine bemerkenswerte Konzentration und regionale Verteilung der Fertigungsanlagen. Die Studie, durchgeführt von anp Management Consulting, bietet tiefe Einblicke in die Struktur der chinesischen Automobilindustrie. "Unsere Analyse zeigt deutlich die Komplexität und Dynamik des chinesischen Automobilmarktes. Die massiven Überkapazitäten, gepaart mit der starken regionalen Konzentration, stellen die Industrie vor enorme Herausforderungen", sagt Peter Nagel, geschäftsführender Gesellschafter von anp. Gleichzeitig würden diese aber auch Chancen für eine globale Expansion und technologische Innovation bieten. Man beobachte, dass chinesische Hersteller diese Kapazitäten zunehmend nutzen, um ihre Präsenz auf internationalen Märkten auszubauen und in Zukunftstechnologien zu investieren. „Die kommenden Jahre werden entscheidend sein für die Neuordnung der globalen Automobilindustrie, und China wird dabei eine Schlüsselrolle spielen", prophezeit Nagel.