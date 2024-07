Die beiden wichtigsten produzierenden Länder des Konzerns in Europa sind Italien und Frankreich. Hier werden vor allem die einheimischen Marken Fiat und Alfa Romeo beziehungsweise Citroen und Peugeot gebaut. Doch nutzt Stellantis auch bewusst seine Diversität. So bestehen beispielsweise für Fiat neben den vier italienischen Werken noch Fahrzeugwerke in Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Polen, der Slowakei und Serbien. In Frankreich weist das Werk in Hordain die größte Modellvielfalt auf. Das Werk ist bekannt für die Herstellung von Nutzfahrzeugen. So werden dort neben den einheimischen Citroen Jumper und Peugeot Expert auch der Fiat Ducato und der Opel Vivaro gebaut.