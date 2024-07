Über den Erfolg von BMWs Neuer Klasse wird unter anderem die Batterie der Fahrzeuge ausschlaggebend sein. Bereits jetzt erweitert der Autobauer deshalb sein Produktionsnetzwerk massiv. „Für die sechste Generation unserer Hochvoltbatterien bauen wir fünf Standorte auf drei Kontinenten auf“, sagt Produktionsvorstand Milan Nedeljković. „Die enge Anbindung der Batteriefertigung an die Fahrzeugproduktion ist Teil unserer Strategie”, ergänzt Markus Fallböhmer, Leiter Batterieproduktion der BMW AG. Getreu dem Prinzip „Local for Local“ soll die Batteriefertigung in der Nähe der Fahrzeugproduktion stattfinden. Dies erhöhe nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch die Resilienz der Produktion, so der Autobauer.

In den Modellen der Neuen Klasse kommen erstmals neu entwickelte Rundzellen (Gen6) zum Einsatz. Diese sollen den Fahrzeugen von BMW zu mehr Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Reichweite verhelfen. Als Standorte der Produktion wurden Irlbach-Straßkirchen (Niederbayern), Debrecen (Ungarn), Shenyang (China), San Luis Potosí (Mexiko) und Woodruff bei Spartanburg (USA) auserkoren. Die aktuelle Batteriegeneration (Gen5) wird derzeit in Leipzig, Dingolfing, Regensburg, Shenyang und Spartanburg gefertigt.