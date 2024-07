Toyotas Fahrzeugwerke in Europa, Amerika und Afrika

Toyota betreibt mehrere Werke in Europa, Nordamerika und Afrika. In Europa befinden sich wichtige Produktionsstätten in Großbritannien, Frankreich, Portugal, Polen, der Türkei und Tschechien. In Burnaston, Großbritannien, werden der Corolla Hatchback und der Corolla Touring Sports produziert, kompakte und vielseitige Fünftürer. Im französischen Onnaing laufen der Yaris und der Yaris Hybrid vom Band. Die Fabrik in Ovar, Portugal, stellt den Land Cruiser her, ein Geländefahrzeug. In der Türkei werden der Corolla Sedan und das C-HR Modell, ein kompakter Crossover, produziert. Die beiden polnischen Werke fokussieren sich auf die Herstellung von Motoren und Getrieben.

In Nordamerika hat Toyota bedeutende Werke in Kanada, den USA und Mexiko. In Georgetown, Kentucky, wird beispielsweise der RAV4 HEV hergestellt, ein Hybrid-SUV. In San Antonio wird Tundra produziert, ein robustes Pickup-Modell, das besonders in den USA beliebt ist. Der Tacoma, ein mittelgroßer Pickup, wird sowohl in Tijuana als auch in Apaseo el Grande, Mexiko, gefertigt.

In Afrika sind Toyotas Produktionsstätten in Kenia und Südafrika von großer Bedeutung. In Mombasa, Kenia, und Durban, Südafrika, werden Fahrzeuge wie der Hilux produziert, ein widerstandsfähiger Pickup. Diese Modelle sind besonders in Regionen mit schwierigen Straßenverhältnissen und hohen Anforderungen an die Fahrzeugleistung gefragt. Weitere Produktionsstätten befinden sich in Kairo, Ägypten (Fortuner), und Tema, Ghana (Hilux).