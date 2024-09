Volvo baut neues Werk in der Slowakei für E-Autos

Künftig benötigt Volvo für den Ausbau seiner E-Flotte zusätzliche Fertigungskapazitäten. Deshalb investiert der OEM in ein neues Elektroauto-Werk in der Slowakei. „Diese Fabrik wird mit den neuesten Industie 4.0-Technologien und einer digitalen Infrastruktur ausgestattet sein“, verspricht Volvos CEO Jim Rowan. In Verbindung mit einer geringeren operativen Kostenbasis werde dies dazu beitragen, erhebliche Einsparungen bei den Produktionskosten pro Fahrzeug zu erzielen.

2024 konzentriere man sich darauf, die Produktion des EX30 schnell hochzufahren. „Wir sind entschlossen, die starke Kundennachfrage zu erfüllen, die unsere Erwartungen übertroffen hat, und arbeiten intensiv daran, die Produktion des EX30 so schnell wie möglich in unser Werk in Gent, Belgien, zu integrieren“, so Rowan. Der Manager macht keinen Hehl daraus, dass, neben kürzeren Lieferzeiten, drohende Importzöllen, die sich aus geopolitischen Veränderungen ergeben haben, ein weiterer Grund für den Aufbau einer europäischen Fertigung sind.