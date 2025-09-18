In Gent beginnt Volvos neue E-Zeitrechnung

Von der Rohkarosserie zur finalen Hülle

Insgesamt arbeiten heute 6.500 Beschäftigte in drei Schichten im Werk, die im Karosseriebau mit der Transformation vom einzelnen Blech zum Fahrzeugkörper beginnen. Für den Produktionsanlauf des EX30 wurde dieser Bereich umfassend modernisiert. Die neuen Roboter übernehmen bis zu neunzig Prozent der Arbeitsschritte, setzen über viertausend Schweißpunkte pro Karosserie und fügen die Struktur zusätzlich mit einer Klebelänge von mehr als fünfzig Metern. Diese Kombination sorge für maximale Steifigkeit und unterstütze zugleich die Schwingungsdämpfung während der Fahrt.



„Wir arbeiten hier mit intelligenten Robotern, die jeden Schweißpunkt eigenständig vermessen und bei Bedarf automatisch korrigieren“, erklärt Patrick De Buck, der knapp 40 Jahre beim Automobilhersteller in Gent beschäftigt war – anfangs in Produktion und Logistik, dann in der Volvo Car Academy und seit einiger Zeit im Ruhestand ist, aber immer noch als Werksguide für Volvo Car Gent arbeitet. Die Volvo Car Academy gilt als wichtiger Baustein für die konsequente Qualifizierung der Belegschaft am Standort Gent. Sie vermittelt den Mitarbeitenden nicht nur das nötige Fachwissen, sondern auch praktische Routine im Umgang mit neuen Technologien. Bevor ein neues Modell wie der EX30 an der Linie gefertigt wird, trainieren die Teams in realitätsnahen Schulungsumgebungen alle relevanten Arbeitsschritte: von der Handhabung neuer Werkzeuge bis hin zu Prüf- und Kontrollprozessen. So soll sichergestellt werden, dass jede Umstellung in der Produktion nahtlos erfolgt.

Besonderes Augenmerk liegt auf den hochfesten Stählen, die in den Seitenstrukturen und Türen eingesetzt werden. Boronstahl, der mit Bor angereichert wird, erhöhe die Festigkeit erheblich und trage wesentlich zur Sicherheit im Seitenaufprall bei. Die Passgenauigkeit der Karosserieelemente wird von Messrobotern an mehr als dreißig Referenzpunkten geprüft. Jede Abweichung wird sofort korrigiert, um spätere Montageprobleme auszuschließen. Im weiteren Ablauf entstehen aus einzelnen Modulen die seitlichen Rahmen, Front- und Hecksektionen sowie der Fahrzeugboden. Die präzise Ausrichtung dieser Baugruppen erfolgt automatisiert, bevor sie in der Hochzeit miteinander verbunden werden. Dieser Moment markiert den Übergang von losen Bauteilen zu einer geschlossenen Karosseriestruktur.