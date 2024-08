So setzt Sindelfingen Nachhaltigkeit um

Während diese Gewerke in andere Bereiche des Stammwerks ausgelagert sind, arbeiten alle anderen in der Factory 56 unter einem Dach – und das ist eines der größten in der Mercedes-Welt: Die Halle hat schließlich mit 220.000 Quadratmetern Fläche Platz für 30 Fußballfelder, der Stahl in der Trägerkonstruktion hätte fast für einen zweiten Eifelturm gereicht und die längste Achse ist mit rund 800 Metern so lang, dass die Mitarbeiter mittags mit einem Foodtruck versorgt werden, weil der Weg zur Kantine zu viel Pausenzeit kosten würde.

Bauer rühmt zudem die Arbeitsatmosphäre: Es ist für eine Automobilfabrik ungewöhnlich leise, weil es zugunsten der Flexibilität mehr Menschen gibt als Maschinen und es ist dank der riesigen Dachfenster überdurchschnittlich hell in der Halle. Das zahlt freilich auch aufs Umweltkonto ein, sagt der Standortchef. Schließlich will die Factory 56 nicht nur die flexibelste sein im Verbund, sondern auch die nachhaltigste.

Das beginnt beim Ab- und Regenwasser, das so gründlich gefiltert wird, dass es gleich hinter dem Haus in einen Bach fließt und führt bis zu den 12.000 Solarmodulen auf dem Dach, die an guten Tagen mehr Strom liefern, als die Fabrik selbst braucht. Deshalb steht dahinter ein 1.400 kWh großer Park ausrangierter Batterien aus den ersten Elektroautos des Hauses als Zwischenspeicher. In Summe steuert die Sonne rund 30 Prozent der Produktionsenergie bei, auch weil für die Fertigung der neuen S-Klasse in der neuen Fabrik rund 25 Prozent weniger Energie benötigt wird als beim Vorgänger.