Wirtschaftlichkeit ist Voraussetzung der Smart Factory

Während der Automatisierungsgrad immer auch eine Frage des Volumens und der Prozesse ist, kennt die durchgehende Digitalisierung kein Groß und Klein. So zieht sich ein Traceability-System durch alle Fertigungsbereiche. Es sammelt logistische Daten für das einzelne Produkt sowie Prozess- und Qualitätsdaten zur Optimierung und Effizienzsteigerung der Linien. „Das Datengerüst hilft uns in Verbund mit den Ausfallteilen an der Linie, den Kurs zu finden und weitere Prozessschritte zu optimieren“, fasst Markus Hein zusammen.

Als nächster Schritt sei geplant, die Intralogistik und das Warehouse-Management für die Elektronikfertigung zu automatisieren. Das elektronische Warenlager wäre dann endgültig in den Produktionskosmos integriert. „Nach der Einlagerung soll bis an die Linie alles vollautomatisch laufen“, sagt Hein. Dafür vorgesehen, ist ein Schienensystem oberhalb der Produktion, das sich mit seinen Übergabestationen vom Logistikgebäude bis zur Elektronikfertigung zieht. Es ermögliche eine maximale Flächenausnutzung, hebt der Senior Site General Manager hervor, da der flächendeckende Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen in den engen Laufwegen nicht praktikabel erscheint. „Wir automatisieren nicht der Automatisierung wegen.“ Schließlich steht Wirtschaftlichkeit als Zulieferer mehr denn je im Vordergrund.