Palmela stellt mit dem T-Roc zwar "nur" ein Modell her, ist aber auch ein wichtiger Bestandteil des Produktionsverbundes der Komponenten, da das Presswerk 80 Prozent seiner Teile für andere Werke und Marken des Volkswagen-Konzerns herstellt. „Wir beliefern insgesamt 31 Kunden mit Teilen für 36 verschiedene Modelle. Zurzeit investieren wir in eine neue Presse, die im nächsten Jahr in Betrieb genommen wird und uns eine noch höhere Produktivität ermöglicht", so Hegel Gunther. Drei Schneidelinien und sechs Pressen verarbeiten die täglich etwa 600 Tonnen Stahl . Die größte Presse, die im Tandem arbeitet, hat sechs Pressenstationen. Manche Teile, wie Türen, werden gleichzeitig in mehreren Varianten produziert. Darüber hinaus verfügt Volkswagen Autoeuropa über einen Werkzeugbau, in dem Presswerkzeuge für diverse Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns hergestellt werden.

Gleichzeitig hat sich das Autoeuropa-Werk mit dem Ziel die eigene Produktivität zu steigern zum Vorreiter der Volkswagen-Gruppe in Sachen Lean Production entwickelt. Getrieben vom Vorhaben, die schlankste und produktivste Fabrik im VW-Konzern zu sein, folgt man dort der Drive The Future-Strategie, die sich in erster Linie auf Wettbewerbsfähigkeit und die Vorbereitung auf die Zukunft der batterieelektrischen Fahrzeuge konzentriert. Auch die Digitalisierung spielt für diese Transformation eine zentrale Rolle.