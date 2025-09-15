Die Spannweite des Portfolios zeigt sich an den Formen: vom kleinsten Riemen mit rund zehn Zentimetern Umfang bis zu Serien mit 4.850 Millimetern, ein Pilot mit 5.700 Millimetern läuft bereits an. Anwendungen reichen vom Automatenbau über Werkzeugmaschinen bis zu Lackierkabinen, in denen an den Riemen keinerlei Farbe haften darf. „Am Ende sind wir diejenigen, die das breiteste Spektrum abbilden“, sagt Lindner. Bei den langen Gummizahnriemen liegt der Automotive-Anteil bei etwa dreißig Prozent, der Rest verteilt sich aufs Ersatzteilgeschäft und Industrie. Die Stückzahlen schwanken enorm: Im Landmaschinenbereich liegen sie im niedrigen vierstelligen Bereich pro Monat, für Spezialanwendungen können es zwanzig- bis dreißigtausend sein – oder nur hundert im Jahr.

Im Industriebereich liefern die Hannoveraner nicht selten den Wickel und schneiden bei Bedarf in kleinen Abrufen nach. Über 30 Millionen Riemen verlassen pro Jahr den Standort, von Gummizahn- bis Keilrippenriemen, dazu Industriewaren. Die Gesamtmenge ist zuletzt etwas gesunken, nicht wegen der Elektromobilität, sondern weil Volumina in kostengünstigere Regionen abgewandert sind. „Einen klaren Effekt der E-Mobilität sehen wir hier noch nicht“, sagt Lindner. „Und wir glauben an den Verbrenner.“ In den Hallen klingt das mehr nach nüchternem Pragmatismus als nach Parole.

Der Alltag des Werkleiters spiegelt die Taktung der Produktion. Früher Morgen, dann die Runden durch die Hierarchien, um 9.30 Uhr die Leitungsrunde: Ausschuss, Mengen, Sicherheit, besondere Vorkommnisse der letzten 24 Stunden. „Das Wichtigste ist Transparenz“, sagt Lindner. „Durch Kennzahlen und Gespräche wissen wir, ob das Werk auf Kurs ist.“ Dazwischen Termine mit der Business Area und immer wieder Besuch, vom Vorstand bis zur lokalen Politik. Heiko Dommes , der das Change Management verantwortet, bringt es auf den Punkt: „Wir müssen permanent effizienter werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Auch das Umfeld prägt den Tag. Die Schienen direkt am Rand der Gemäuer dienen nicht als Logistiktor, machen aber jede Fassadenarbeit aufgrund komplizierter Absprachen mit der Deutschen Bahn zur Geduldsprobe. Die eine Lkw-Zufahrt ist Nadelöhr und Herzschlag zugleich, koordiniert von einem Team auf dem Hof. Und wenn die Sonne durch die alten Fenster brennt, müssen Sonnenschutzfolien helfen, eine Klimaanlage ist hier nicht denkbar. Die Fabrik ist ein lebender Organismus.