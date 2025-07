Die Produktionsanlagen, vor allem die Roboter sind mit Sensorik und Echtzeit-Datenerfassung ausgestattet, um Prozesse kontinuierlich zu überwachen und zu optimieren. Die Maschinen stammen von Kuka, Fanuc, ABB und Yaskawa (Lackiererei). Zunehmend kommen auch Produkte lokaler Hersteller zum Einsatz. Ähnlich wie BMW in seinem Werk in Spartanburg nutzt BYD versuchsweise einen humanoiden Roboter in der Produktion. Aktuell belädt der Walker S1 des chinesischen Herstellers Ubtech fahrerlose Transporter, um eine vollständige Automatisierung der Logistik in der Produktion zu erreichen.

Bereits im nächsten Jahr soll das Zusammenspiel serienreif sein. Das ist nur der Anfang: BYD hat bereits vor zwei Jahren rund 1,9 Millionen Yuan in Zhiyuan Robotics investiert und will auch den humanoiden Roboter Yuanzheng A1 in der Montage einsetzen. Wie das aussehen kann, hat BYD bei der hauseigenen Messe demonstriert, als die Mensch-Maschine Karosserieteile verschraubte.

Künstliche und menschliche Intelligenz im Fokus

Bei der Produktion kommen auch KI-gestützte Modelle und Algorithmen zum Einsatz. Durch die digitale Steuerung und Überwachung werden sämtliche Fertigungsschritte optimiert und in Echtzeit angepasst. Die ständige Analyse und Auswertung der Produktionsdaten hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen, die Qualitätssicherung zu verbessern und die Wartungsintervalle zu verkürzen. Jede Minute, in der die Bänder ruhen, kostet den Autobauer Geld. Durch die intelligente Vernetzung und den modularen Aufbau der Fertigungslinien kann man zudem schnell auf Nachfrageschwankungen reagieren. Diese Effizienz wirkt sich auch positiv auf die Energiebilanz aus, da der Energieverbrauch und die Emissionen sinken.

BYD versucht nicht nur bei den Lieferketten eine möglichst große Autarkie zu erreichen, sondern auch bei den Mitarbeitern. Der Elektrohersteller betreibt in Xi’an ein integriertes Forschungs- und Ausbildungszentrum auf dem Gelände der Fabrik. Außerdem arbeitet der Autobauer eng mit lokalen Universitäten, wie etwa der Xi’an Jiaotong University zusammen und bietet duale Studiengänge an. Darüber hinaus forciert BYD Forschungskooperationen in den Bereichen autonome Fahrzeugtechnik, KI-gestützte Produktion und neue Materialien.