Dürr zeigt modulares MOM-System

Dürr und Tochtergesellschaft iTAC demonstrieren mit ihrem Ausstellungshighlight ein gelungenes Zusammenspiel aus Hard- und Software. Das modulare Manufacturing-Operations-Management-System (MOM) kombiniert die wichtigsten Steuerungskomponenten der Fertigung auf einer Architektur und ermöglicht so ein höheres Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Während bisherige Lösungen monolithisch aufgebaut sind, also ein einziges Software-Produkt unterschiedliche Funktionalitäten umfasst, beispielsweise zur Datenerfassung oder Logistik, verfolgt das MOM-System einen modularen Ansatz. Zahlreiche Microservices agieren und kommunizieren miteinander und erfüllen dabei ihre Aufgaben vollkommen unabhängig voneinander. Ein weiterer Vorteil der Microservices: Sie können flexibel auf IIoT-Plattformen in der Cloud, vor Ort oder in hybriden Szenarien in der Fabrik installiert werden.

Den Digital Twin bei Omron hautnah erleben

Omron feiert in diesem Jahr 90-jähirgens Bestehen und zeigt auf der Hannover Messe eine Weiterentwicklung seiner KI-Technologie. Highlight des Stands ist eine eine flexible Montage-Demonstration mit AR-Brille und digitalem Zwilling. Besucherinnen und Besucher haben hier die Möglichkeit, praxisorientierte Montageherausforderungen eigenständig anzugehen und einen harmonisierten Automatisierungsansatz aus erster Hand kennenzulernen. Der Roboter lernt dabei, wie Montageaufgaben auszuführen sind, indem er Handbewegungen folgt und aus den Fehlern des menschlichen Bedieners lernt. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse ist die Maschine in der Lage, eine optimale Strategie für den Zusammenbau eines Produkts zu entwickeln. In einem nächsten Schritt wird ein digitaler Zwilling des Roboters erstellt, um andere Bediener in einer virtuellen Umgebung zu schulen. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sorgt für eine kontinuierliche Leistungsverbesserung.