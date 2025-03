Hyundai Motor Türkiye unternimmt mit den Plänen zur Herstellung von Elektrofahrzeugen in der Türkei einen wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Produktionskapazität und seiner Nachhaltigkeitsbemühungen. Mit diesem Schritt will das Unternehmen in erster Linie sein Engagement verstärken, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig die lokale Wirtschaft und den globalen Übergang zu nachhaltiger Mobilität zu unterstützen. Die im türkischen Werk İzmit hergestellten Elektrofahrzeuge sollen zum wachsenden Elektroangebot des Automobilherstellers beitragen und die steigende Nachfrage des europäischen Marktes nach nachhaltigen Mobilitätslösungen unterstützen. Neben Elektromodellen wird Hyundai Motor Türkiye weiterhin auch Modelle mit Verbrennungsmotor produzieren.

Im Rahmen seiner laufenden Transformation hat Hyundai Motor Türkiye seinen bisherigen Titel "Hyundai Assan Otomotiv Sanayi" umbenannt, um seine Rolle in der globalen Automobillandschaft zu stärken. Die Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens sollen seine Position als erstes und am längsten bedientes Produktionszentrum der Hyundai Motor Group außerhalb Koreas unterstreichen. Zusätzlich zur Produktionserweiterung legt Hyundai Motor Türkiye Wert auf lokale Beschaffung, wobei über 55 Prozent der Fahrzeugkomponenten im Inland über ein Netzwerk von mehr als 50 Zulieferern hergestellt werden. Durch die Beschleunigung der Produktion von Elektrofahrzeugen will Hyundai Motor Türkiye sowohl seine Wettbewerbsposition als auch sein Engagement für umweltfreundliche Mobilität stärken.