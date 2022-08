Das umfangreiche HAHN+KOLB Sortiment bietet darunter auch über 35.000 Artikel der Eigenmarke ATORN. Bereits seit 20 Jahren fließt das gesammelte Know-how und die Erfahrungen in die Eigenmarke. Dadurch wächst die Produktvielfalt stetig an.

Zu einer von vielen nachhaltigen Initiativen gehört die Kooperation mit dem Aufforstungsprojekt PLANT-MY-TREE®, das sich seit 2007 in ganz Deutschland für den Umwelt- und Klimaschutz sowie die Reduzierung von CO2 einsetzt. In der Kooperation pflanzt HAHN+KOLB für jede verkaufte Werkbank, jeden Werkbankwagen oder Arbeitstisch der Marke HK mit Arbeitsplatte aus massiver Buche einen Baum in Weißbach. Doch auch im täglichen Geschäft forciert der internationale Werkzeugdienstleister und Systemlieferant die Umsetzung nachhaltiger Lösungen und Strategien. Ob die kürzlich eingeführte nachhaltige Recyclat-Verpackung, die neue Kartonisierungsanlage, die an die 30 Prozent Verpackungsmaterial spart, oder auch der Nachschärfservice, der die Lebenszeit von Zerspanungswerkzeugen verlängert.