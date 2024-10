In vielerlei Hinsicht geht es in der Automobilproduktion darum, verschiedene Elemente in Waage zu bringen. Aktuell arbeitet die Industrie daran, die wachsende Komplexität durch eine Konsolidierung der Materialprozesse in den Griff zu bekommen. Die Reduzierung der Bauteilmenge ist dabei zu einem zentralen Puzzlestück avanciert – vor allem vor dem Hintergrund der steigenden Komplexität durch den Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Die Produktionsprozesse zu optimieren und gleichzeitig die Kosten zu senken, ist eine Herkulesaufgabe für die Hersteller.

Einen eigenen Lösungsansatz präsentierte Tesla Ende 2020: Im Karosseriebau des Model Y kam erstmals das Mega- oder Gigacasting zum Einsatz. Die Technologie schlug Wellen in der globalen Autoindustrie. Dabei bewegt sich die Technologie selbst in einem Spannungsfeld: Zwar ist die Homogenisierung und Standardisierung von Produktionsschritten bei allen Herstellern gegenwärtig, führende Autobauer zeichnen sich jedoch gerade durch ihre Anpassungsfähigkeit in den eigenen Abläufen aus. Inwieweit ist Megacasting also eine One-Size-Fits-All-Lösung?

Gigacasting bei Volvo soll Ausschuss und Komplexität senken

Anirudha Shivappa, Advanced Engineering Leader Body Structures bei Volvo, kann über die Aktivitäten des Autobauers im Bereich des Gigacasting Auskunft geben. Aktuell baut Volvo Cars im Werk Torslanda, wo die nächste Generation Elektroautos vom Band laufen wird, eine neue Gießerei auf. Das Gewerk soll mit dem Body Shop verbunden werden und Teile im Takt der Fahrzeugproduktion liefern. Laut Shivappa wird Volvo mit dem Megacasting rund 100 gepresste Bauteile durch ein einzelnes Element ersetzen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein deutlich geringeres Maß an Komplexität in Produktion, Montage und Lieferkette. Gleichzeitig erlaube die Technologie mehr Flexibilität über den Modelllebenszyklus hinweg – etwa durch konstante Weiterentwicklungen der Fahrzeugarchitektur.

Überlegungen zur Nutzung von Aluminium und entsprechende Nachhaltigkeitsbestrebungen haben die Entscheidung des Autobauers in Richtung Megacasting geprägt. „Bei Volvo glauben wir daran, das richtige Material für die richtige Applikation einzusetzen“, erklärt der Experte. Seit 2020 habe man das Potenzial von der Technologie sorgfältig geprüft. „Der Business Case für Megacasting hat gewaltige Vorteile gezeigt – etwa reduzierte Komplexität und Einsparungen beim Gewicht“, erklärt Shivappa. Hinzu käme eine bessere Ökobilanz durch die Nutzung von emissionsarmem Aluminium und einer vereinfachten Logistik. „Durch den Wegfall von 100 gepressten Bauteilen eliminieren wir den Materialausschuss in diesen Schritten, der sonst rund 50 Prozent des Materials ausmacht“.

Durch das Einschmelzen von nicht genutzten Materialelementen vor Ort erreiche man nun eine Nutzungsquote von etwa 95 Prozent des Materials. „Das hat uns klar gemacht, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung gehen“, so der Volvo-Experte. Die notwendige Zeit vom Rohmaterial zum fertigen Produkt lasse sich zudem von Monaten auf Tage verkürzen, was einen unmittelbaren Einfluss auf die Zeitplanung in der Produktion habe.